"Китайский" коронавирус подбирается к Украине: зафиксирован случай в Беларуси

Украина

После того, как в аэропорту российского Санкт-Петербурга с подозрением на опасный коронавирус госпитализировали двоих мужчин (россиянина и гражданина Китая), в больницу попала еще одна жительница этого города, но уже в Беларуси.

Как сообщает «МБХ медиа», о госпитализации Анны Ильницкой, прилетевшей в Беларусь из Китая, сообщил ее брат Андрей. По его словам, в Китае она была в командировке вместе со своим молодым человеком Арманом Каракешишяном, который как раз и попал в больницу в Санкт-Петербургt.

Брат заболевшей посетовал на то, что Анне сначала не «оказывали должного внимания» и «хотели положить в общую палату». «Она вернулась из Китая пару днями ранее. Врачи на данный момент оказали срочную помощь, но недостаточную, дабы выяснить скорее диагноз и приступить к лечению. До сих пор не взяли экспресс анализы. Это очень важно, чтобы не терять время», — цитирует издание Андрея Ильницкого.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперты Всемирной организации здравоохранения дали советы по профилактике нового опасного коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию.

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