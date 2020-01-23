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Украина поднялась в рейтинге демократии и сильно обогнала Россию
Украина, опустившаяся на три позиции и занявшая 56 место в Индексе инноваций Bloomberg, поднялась на 78 место из 167 в рейтинге «Индекс демократии-2019» по версии The Economist.
Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на The Economist, наша страна набрала 5,90 из 10 возможных баллов, что на на 0,21 выше, чем в 2018 году. Если до 2010 года Украину относили к категории «несовершенных демократий», а в 2011 опустили до «гибридной», сейчас мы сохраняем позицию в этой категории «гибридная демократия».
Что же касается соседней России, то она относится к «авторитарным режимом» и занимает 134 место в рейтинге.
Сообщается, что рейтинг составляется на основе пяти показателей в 167 странах: избирательный процесс и плюрализм, функционирование правительства, участие в политической жизни, демократическая политическая культура и гражданские свободы.
Согласно рейтингу, общий показатель демократии в мире в 2019 году составляет 5,44 балла — он оказался самым низким с 2006 рода. Так, лишь 22 страны с населением 430 млн человек были признаны «полными демократиями», а более трети населения мира живет под авторитарным правлением.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», команда школьников из Украины по робототехнике вошла в десятку сильнейших в мире, а робот для очистки океанов признан одним из лучших.
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