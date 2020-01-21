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В свободном падении: Украина снова опустилась в рейтинге инновационных стран
Несмотря на успехи украинских школьников на мировых олимпиадах и блестящие изобретения ученых-самородков Украина продолжает терять позиции в Индексе инноваций Bloomberg.
Об этом пишет УНН.
В этом году наша страна стала 56-й, тем самым опустившись на три ступени по сравнению с результатами 2019 года, когда заняла 53 место.
Первое место в Индексе заняла Германия, впервые за шесть лет покончив с гегемонией Южной Кореи, которая опустилась на второе место.
Третье место занял Сингапур, четвертое — Швейцария, а пятое — Швеция, в то время как США с прошлого года опустились на одну ступеньку — на 9 место.
В рейтинг также попала Польша (25 место), Россия (26), Эстония (36), Латвия (37) и Литва (38).
«Рейтинг пролил свет на способность стран к инновациям, что является ключевой темой ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, который проходит 21−24 января»,— сообщают в компании.
Ежегодный Индекс инноваций Bloomberg уже восьмой год подряд анализирует десятки критериев, используя семь основных показателей, среди которых расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский робот для очистки океанов вошел в десятку лучших в мире.
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