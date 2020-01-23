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Украина

Перепись населения Украины: Дубилет обнародовал результаты

11:45 23 января 2020 430
население
Инф. «ФАКТОВ»

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет подвел итоги упрощенной переписи населения Украины. Согласно полученным данным, численность постоянного населения Украины составляет 37 млн 289 тысяч человек. Данные рассчитаны по состоянию на 1 декабря 2019 года.

Из всего населения 20,01 млн человек — женщины, 17,28 миллиона — мужчины. Дети до 16 лет занимают в структуре населения 15%. Пенсионеров старше 65 лет в Украине насчитали 6 млн человек.

Министр уточнил, что для подсчета использовались три методики. Расхождения в полученных данных составляли 2,86%, таким образом можно говорить о достаточно точной оценке.

Для определения численности населения были взяты данные о численности мобильных абонентов без учета неактивных пользователей (от месяца и дольше) и телефонов-модемов. Данные были откорректированы с учетом того, что у среднего украинца в основном больше одного мобильного телефона (коэффициенты были взяты по итогам соцопроса).

Второй массив данных был получен на основании сведений Пенсионного фонда о лицах, получающих выплаты, с экстраполяцией этих данных на структуру населения Украины. Третья база данных — реестр физических лиц, куда вошли все, кто когда-либо взаимодействовал с государственными органами.

Напомним, по данным Госкомстата, постоянное население Украины по итогам января-ноября 2019 года составляло 41,9 млн человек.

Ведущие социологи Украины раскритиковали идею Кабмина считать население нетрадиционными методами. Отмечалось, что таким образом можно получить разве что расширенную базу о численности мобильных абонентов, но не точные данные для планирования государственной политики.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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