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Украина

Каждый десятый житель Украины проживает в Киеве

13:07 23 января 2020 149
Перепись
Инф. «ФАКТОВ»

Обнародованные в четверг, 23 января, данные электронной переписи населения Украины свидетельствуют, что по состоянию на 1 декабря 2019 года в Киеве проживает 3,7 млн человек.

Всего численность постоянного населения страны — 37 млн 289 тысяч человек. Из полученных результатов видно, что каждый десятый житель Украины живет в столице.

Результаты электронной переписи отличаются от данных Госкомстата, по которым постоянное население Украины на январь-ноябрь 2019 года составляло 41,9 млн человек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что при подсчете численности населения Украины использовались три методики, однако украинцы подвергают сомнениям полученный итог. При этом, по словам министра Дубилета, благодаря проведению электронной переписи удалось сэкономить 3,4 млрд грн из государственного бюджета.

Фото: Facebook: ra_vladpromo

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