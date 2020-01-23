Украина

«А если у кого-то два телефона?»: в сети сомневаются в правильности подсчета населения Украины

Продолжается обсуждение итогов упрощенной переписи населения Украины. Об экономическом эффекте новшества сообщает в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Он отметил, что оценка численности населения Украины была проведена за 3 месяца напряженной работы. При этом для государства подсчет количества граждан не стоил дополнительных денег.

«Традиционная перепись населения обошлась бы в 3,4 млрд грн (бюджет, заложенный на 2020 год), а итоги мы бы получили в первом квартале 2021 года», — отмечает Дубилет.

По словам министра, при подсчете использовали три методики, которые дали примерно одинаковый результат:

1. Комбинированный (мобильные операторы + соцопросы + реестры).

2. Комбинированный (данные пенсионного фонда + экстраполяция через поло-возрастную структуру).

3. Реестровый.

Однако многие украинцы выражают сомнения в достоверности данных, особенно в использовании информации мобильных операторов. Возникает справедливый вопрос: «А если у кого-то два телефона?».

Ранее сообщалось, что социологи скептически отнеслись к идее электронной переписи населения Украины.

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