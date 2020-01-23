Происшествия

В Украине вышел на свободу приговоренный в 1996 году к расстрелу убийца

23 января рано утром из Бердичевской колонии вышел на свободу заключенный, которого в 1996 году суд Автономной республики Крым приговорил к расстрелу. «ФАКТАМ» удалось узнать, что освободившегося зовут Игорь Назаренко, ему 51 год, он родом из города Джезказган (Казахстан). Мужчину обвиняли по статьям «Убийство, совершенное в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга» и «Мошенничество». Преступление было совершено на территории Крымского полуострова. К сожалению, из-за давности лет узнать подробнее о преступлении, которое совершил Назаренко, пока не удалось.

Назаренко был одним из последних в Украине, в отношении которого смертный приговор должны были привести в исполнение. Однако уроженцу Казахстана повезло, так как во второй половине 1996 года в нашей стране был объявлен мораторий на расстрелы. Позже, в 2000-м, расстрел был заменен Назаренко пожизненным заключением.

И вот 25 лет спустя (Назаренко был арестован в 1995 году) обвиненный в убийстве мужчина выходит на свободу. В пресс-службе Министерства юстиции «ФАКТАМ» сообщили, что это произошло благодаря амнистии.

— Назаренко был амнистирован еще при президенте Петре Порошенко, в 2017 году. И вот только сейчас вышел на свободу, отбыв 25-летний срок, — рассказала «ФАКТАМ» помощник заместителя министра юстиции Елена Широковская.

Интересно, что до 1995 года по количеству смертных приговоров Украина имела один из самых высоких показателей в мире. В 1994 году было расстреляно 60 человек и вынесено 143 смертных приговора. За шесть месяцев 1995 года к смерти приговорили 74 человека. Какое количество людей казнили, достоверно неизвестно. При этом по апелляции отменили 25 приговоров, помиловали 20 человек. В 1996 году за шесть месяцев в исполнение привели еще 85 смертных приговоров. По идее, Назаренко мог попасть в их число.

Последними, кого расстреляли в Украине, были члены так называемой «Банды утюгов»: Данильченко, Житник и Скнилов. Преступники занимались грабежами и убийствами в конце 80-х годов на территории Донбасса. На их счету более десятка жертв. Бандиты отличались особой жестокостью и не жалели ни стариков, ни детей. Смертный приговор в отношении «утюгов» был приведен в исполнение в 1996 году.

В 2018 году на свободу вышла первая в Украине женщина, получившая пожизненный срок, — Любовь Кушинская. Ее обвиняли в убийстве заведующего отделением клинической больницы Львовской железной дороги Ореста Циньковского и его зятя — частного предпринимателя Ярослава Дроджаля. Тогда женщина возглавляла фирму по купле-продаже квартир. Ее клиентами были многие влиятельные в Украине люди.

В приговоре указывалось, что именно Кушинская заманила врача и его зятя в темный переулок, где на мужчин напали трое неизвестных. Уже в лесу сама Любовь якобы дважды выстрелила в голову Дроджалю. Увидев это, врач Орест Циньковский бросился бежать. Но его догнал водитель Кушинской и несколько раз ударил по голове топором. После этого брокер будто бы сама лично перерезала обоим мужчинам горло.

За решеткой Кушинская провела 20 лет и 9 месяцев, после чего была помилована президентом Порошенко

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