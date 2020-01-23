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Вспышка птичьего гриппа в Украине: ЕС принял жесткое решение
Европейская комиссия решила временно приостановить поставки из Украины в страны Евросоюза мяса птицы и продуктов из нее в связи с тем, что птичий грипп выявили в Винницкой области. Ранее сообщалось, что ситуация со свиным гриппом в Украине под контролем.
«Українськi Новини» сообщают, что под ограничения не подпадают яйца и продукция из них.
«Согласно оперативному сообщению, которое поступило вчера вечером от Европейской комиссии, временно приостановлен ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы», — говорится в сообщении Еврокомиссии.
Издание отмечает, что из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области уничтожили 22 тысячи птиц.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украину пришел особо опасный штамм гриппа.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...