Вспышка птичьего гриппа в Украине: ЕС принял жесткое решение

Украина

Европейская комиссия решила временно приостановить поставки из Украины в страны Евросоюза мяса птицы и продуктов из нее в связи с тем, что птичий грипп выявили в Винницкой области. Ранее сообщалось, что ситуация со свиным гриппом в Украине под контролем.

«Українськi Новини» сообщают, что под ограничения не подпадают яйца и продукция из них.

«Согласно оперативному сообщению, которое поступило вчера вечером от Европейской комиссии, временно приостановлен ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Издание отмечает, что из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области уничтожили 22 тысячи птиц.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украину пришел особо опасный штамм гриппа.

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