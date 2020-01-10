Здоровье и медицина

В Украину пришел вирус гриппа, который за два дня может вызвать тяжелую пневмонию

Хотя Центр общественного здоровья Минздрава Украины информирует, что в последнюю неделю ушедшего года заболеваемость гриппом на 25 процентов не дотягивает до эпидемического порога, инфекционисты бьют тревогу. По прогнозам, гриппом переболеют от 4,8 до 6,7 миллиона человек. Возможный пик эпидемии ожидается в последнюю неделю января. Из-за позднего обращения к врачу люди болеют тяжело, получают опасные осложнения, самым грозным из которых является пневмония. В Украине уже зафиксировали первую в 2020 году смерть от гриппа.

«Пациенты непростительно долго болеют дома, не обращаясь за медицинской помощью»

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук профессор Ольга Голубовская на своей странице в Facebook предостерегает: начался сезон тяжелого гриппа.

— Грипп — непредсказуем, ведь все развивается очень быстро, — говорит Ольга Голубовская. — Никто не может знать, переживет ли он этот сезон или нет. Сейчас нет должной настороженности. Люди долго болеют дома, не обращаясь за медицинской помощью. Иногда — непростительно долго. Страшно, когда буквально за несколько дней мы теряем молодых активных людей из-за состояния, которое можно было предотвратить.

По словам врача, информация о тяжелых пациентах сейчас чаще поступает из западных и центральных регионов Украины. Есть и смертельные случаи. Несмотря на реанимационные мероприятия, 31 декабря минувшего года умер мужчина из группы риска, заболевший 20 декабря. У тяжелых больных, к сожалению, часто выявляется грипп H1N1 (он же пандемический, в народе известен как свиной грипп).

Этот штамм отличается от других тем, что поражает легкие, вызывая вирусные пневмонии. Они являются основной причиной смерти больных. За короткое время — два-три дня — в легких происходят необратимые изменения. Также этот вирус гриппа «предпочитает» людей из групп риска — имеющих лишний вес, страдающих сахарным диабетом, бронхиальной астмой, заболеваниями сердца и сосудов, а также беременных женщин.

Ольга Голубовская призывает людей из групп риска загодя делать прививки от гриппа. На конец года привились почти 224,5 тысячи человек. Хотя доктор подчеркивает, что прививка полностью не предотвращает заболевание. Это должны иметь в виду и врачи. Доктор напоминает о некоторых особенностях лечения больных гриппом.

— Помните, что у каждого человека грипп из нетяжелого в любой момент может стать тяжелым. Поэтому заболевшего, особенно из групп риска, нужно наблюдать в динамике. Тяжелый грипп, как правило, начинается ярко: температура поднимается до 38 градусов и выше, беспокоят выраженная слабость, головная боль, болезненные ощущения и жжение за грудиной. Может быть кашель, а насморк появляется позже. Чтобы распознать грипп, желательно использовать быстрые тесты. Но бывает, что отрицательный результат теста не исключает диагноз.

К сожалению, временной фактор при гриппе — решающий. Человек должен четко знать, относится ли он к группе риска. Если да, то главная задача — вовремя, в первый день болезни, обратиться к врачу.

Что сказать, доктор права на сто процентов! Но на практике попасть в первый день болезни к семейному врачу или терапевту — задача не из легких. Не все семейные врачи сегодня спешат на вызовы, а доехать до амбулатории или поликлиники человеку, которому трудно встать с постели, почти безнадежная затея. Да и какой смысл заражать других людей, оказавшихся рядом с заболевшим в транспорте или поликлинике?

Ольга Голубовская призывает семейных врачей и специалистов экстренной медицинской помощи не терять настороженности и направлять больных гриппом в стационар при малейшем подозрении на неблагоприятное течение гриппа.

«Постоянно сбивать температуру тела, пытаясь достичь нормальных цифр, нельзя»

Заболевший человек часто стремится любым способом сбить температуру тела, причем многие — до нормальных цифр. Так делать нельзя, подчеркивает Ольга Голубовская. Повышенная температура — защитная реакция организма. Снижать температуру необходимо, если она превышает 38,5 градуса, а также особым категориям больных — с органическим поражением головного мозга, подозрением на менингит — и при меньших показателях.

Нельзя использовать для снижения температуры ацетилсалициловую кислоту (аспирин): она противопоказана при гриппе. Какой именно штамм у пациента, по симптомам определить невозможно: нужны лабораторные исследования.

Снижать температуру лучше всего парацетамолом. Но важно помнить, что он входит в состав комбинированных препаратов с разными вкусовыми добавками (лимона, малины и другими). Пациенты часто пьют их вместо чая и тем самым совершают большую ошибку. Превышение суточной дозы парацетамола (а она составляет четыре грамма) может привести к серьезным изменениям в печени, вплоть до смертельного исхода. Часто человек не знает, что у него скомпрометирована печень (например, при хроническом вирусном гепатите С), а лечение гриппа серьезно ухудшает состояние больного органа.

Специалисты рекомендуют принимать в первые сутки-двое препараты против вируса гриппа, которые назначит врач. Это снижает риск осложнений, нередко предотвращает госпитализацию. Но специфическое лечение назначают и в более поздние сроки, ведь вирус может выделяться достаточно долго. «Мы применяем противовирусное лечение и на седьмой, и на десятый день или даже позже, в том числе и реанимационным больным, — рассказывает Ольга Голубовская, — но эффективность лечения заметно меньше. Специфическую терапию не обязательно назначать всем подряд, но больным из групп риска — обязательно».

Врачи предостерегают заболевших гриппом пациентов от укрепления иммунитета с помощью различных пищевых добавок. Также категорически нельзя употреблять горячительные напитки, как иногда делают мужчины при первых симптомах заболевания, причем неважно — с перцем или без него.

Симптомы гриппа Резкое повышение температуры до 38,5—39 градусов и выше.

Сильный озноб.

Выраженная слабость.

Головная боль.

Боль в мышцах.

Ломота в суставах.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, кому нужно обязательно прививаться от гриппа, а также в каких областях Украины растет число заболевших гриппом.

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