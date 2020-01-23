Подменил ноутбук пачкой бумаги: под Николаевом почтовый работник отделался штрафом

Происшествия

В Николаевской области сотрудник «Новой почты» подменил ноутбук пачкой бумаги и «вернул» продавцу. Мошенник был изобличен, расследование и слушание дела в суде заняли два года.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Вознесенского горрайонного суда Николаевской области, в начале февраля 2018 года обвиняемый, работавший специалистом-оператором в ООО «Новая Почта», на электронном ресурсе заказал ноутбук Lenovo за 44 тысячи 468 гривен, но при этом представился чужой фамилией. Продавец отправил ноутбук в Южноукраинское отделение ООО «Новая Почта». Обвиняемый, находясь на своем рабочем месте и имея доступ к складскому помещению, открыл посылку, из которой достал ноутбук и заменил его упаковкой бумаги формата А4. Запаковал посылку так, чтобы не было заметно, что ее открывали.

Мошенничество раскрылось. Было открыто уголовное производство. Обвиняемый признался в хищении и рассказал, что продал ноутбук.

В итоге гражданин судом был признан виновным и ему назначили наказание в виде 850 гривен. Также взыскан в пользу «Новой почты» причиненный ущерб в сумме 44 тысячи 468 гривен.

«ФАКТЫ» обратились за комментарием в пресс-службу «Новой почты». Там отметили, что это из ряда вон выходящий возмутительный случай. Сотрудник, о котором упоминается в публикации, в компании больше не работает.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новой схеме мошенников, связанной с почтовыми отправлениями. Так, в Днепропетровской области женщина получила посылку, которая пришла «наложенным платежом», а дома обнаружила, что в ней вместо дорогостоящих лекарств лежат старые книжки.

А под Киевом женщина пострадала от махинаций интернет-жениха: чтобы оплатить ценную посылку от него, она взяла два кредита в банке. Интересно, что жертвами интернет-альфонса стали десятки доверчивых украинок. Их истории читайте здесь.

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