Украина

Полиция Великобритании удалит тризуб из пособия по борьбе с терроризмом

Британская полиция заверила, что удалит из пособия по терроризму национальный символ Украины — тризуб. В специальном заявлении контртеррористического управления полиции говорится, что символ был внесен в список ошибочно.

Полицейские также сообщили, что связаны с украинскими правоохранителями «тесными рабочими отношениями», поэтому не имели намерения кого-либо обидеть.

«Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов», — говорится в сообщении.

В свою очередь в Посольстве Украины в Великобритании подтвердило достижение договоренностей с британской полицией.

«В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!», — написали украинские дипломаты в Twitter.

Напомним, ранее британский министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис выразил сожаление из-за оскорбления украинцев и заверил, что антитеррористическое пособие британской полиции является внутренним учебным документом.

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