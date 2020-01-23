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Полиция Великобритании удалит тризуб из пособия по борьбе с терроризмом
Британская полиция заверила, что удалит из пособия по терроризму национальный символ Украины — тризуб. В специальном заявлении контртеррористического управления полиции говорится, что символ был внесен в список ошибочно.
Полицейские также сообщили, что связаны с украинскими правоохранителями «тесными рабочими отношениями», поэтому не имели намерения кого-либо обидеть.
«Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов», — говорится в сообщении.
В свою очередь в Посольстве Украины в Великобритании подтвердило достижение договоренностей с британской полицией.
«В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!», — написали украинские дипломаты в Twitter.
Напомним, ранее британский министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис выразил сожаление из-за оскорбления украинцев и заверил, что антитеррористическое пособие британской полиции является внутренним учебным документом.
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