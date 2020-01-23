Приходят две квитанции: как платить за газ по-новому

Деньги

С началом нового года во многих городах начала снижаться стоимость некоторых коммунальных услуг. Так, столичные власти пообещали провести перерасчет для всех категорий потребителей и уменьшить стоимость услуг по отоплению и горячему водоснабжению на 20 процентов. Это связано в первую очередь со снижением рыночных цен на газ. В то же время многие люди всполошились, так как для оплаты газа они теперь начали получать не одну, а сразу две квитанции. Поползли слухи, что вместо обещанного снижения стоимости газа цена растет, просто теперь ее разделили на два счета. Об изменениях в начислении палаты за газ «ФАКТАМ» рассказала директор департамента работы с абонентами компании «Киевгаз» Людмила Гребещук.

— У меня вопросы по газу, по платежкам. Сейчас людям будут приходить две квитанции. Почему?

— С 1 января 2020 года произошло разделение платы за природный газ. Это было сделано во исполнение Постановления НКРЭКП № 2080 от 7 октября 2019 года. Таким образом регулятор принял решение, которым внес изменения и в Кодекс газораспределительных систем, в методику начисления платы за распределение газа, и в публичный договор на распределение газа. В соответствии с этим постановлением, с 1 января 2020 года все компании, которые поставляют газ, и занимаются его распределением, выставляют абонентам свои счета за услуги. Допустим, в столице поставщиком является «Киевгазэнерджи», а «Киевгаз» отвечает за его распределение среди конечных потребителей.

Соответственно, разделили и платежи. Раньше тариф на распределение был заложен в конечную цену газа. А теперь, с 1 января, необходимо выставлять потребителям отдельно квитанцию на поставку от поставщика и отдельно на распределение от распределяющей компании, в частности от «Киевгаза».

Поэтому наши абоненты получили в январе две квитанции. Поставщику они платят по условиям публичного договора за предыдущий месяц, то есть за декабрь, за уже потребленный газ. А от компании «Киевгаз» им пришла квитанция за услугу распределения газа, и она оплачивается за текущий месяц, за январь.

А для того, чтобы абонентам было удобнее (ведь все мы прекрасно понимаем, что на каждый платеж существует банковская комиссия, которая не зависит ни от поставщика, ни от оператора газораспределительной системы), мы предложили новшество. Поскольку тариф на распределение в ближайшее время меняться не будет, абоненты получили квитанцию, в которой, помимо текущего платежа, есть еще возможность внести сумму наперед — за шесть месяцев. Это для того, чтобы люди могли всего один раз уплатить эту банковскую комиссию.

— Но наперед можно заплатить только за распределение газа?

— Совершенно верно, за распределение.

— После того как была разделена общая сумма, стоимость газа в целом для потребителя осталась такой же?

— Смотрите, разделение платы за газ на примере Киева обозначает, что сумма, которую вносил абонент ГП «Киевгазэнерджи», уменьшается на стоимость услуги по распределению газа, которую предоставляет «Киевгаз». То есть та сумма, которую люди раньше платили ГП «Киевгазэнерджи», теперь уменьшилась на размер оплаты за распределение газа, который с 1 января получает «Киевгаз». Но самое главное, чтобы наши потребители понимали, что общая сумма стоимости газа и его распределения абсолютно не увеличивается, а просто разделяется.

— В последнее время стоимость газа изменилась. В условиях, когда цена на газ меняется, стоимость транспортировки остается прежней?

— Теперь тарифы на газ пересматриваются ежемесячно, при этом стоимость транспортировки не меняется. Давайте разберемся, от чего она зависит и как рассчитывается. Это делается опять-таки по методике, которую утвердила НКРЭКП. Стоимость распределения рассчитывается исходя из того, какой объем газа потребил абонент за предыдущий газовый год, то есть за период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года. Вот этот объем, потребленный за предыдущий год, делится на 12, то есть на количество месяцев, и умножается на тариф, который устанавливает НКРЭКП для каждого газораспределительного предприятия. Вот для компании АТ «Киевгаз» НКРЭКП установила тариф в размере 0,34 грн за 1 куб. м газа с учетом НДС. Таким образом, до конца газового года тариф на распределение меняться не будет.

— Такая формула расчета касается только потребителей, в чьих домах или квартирах установлены газовые счетчики?

— Нет, это не зависит от наличия счетчика. Для каждого абонента есть объем, который он потребил за предыдущий год. Если счетчика нет, то расчет ведется по установленным нормам потребления. Если есть общедомовой счетчик, значит, рассчитывается по общедомовому счетчику. У кого-то стоит индивидуальный счетчик, тогда берется объем потребленного газа, который был зафиксирован индивидуальным счетчиком.

— А как быть в этой ситуации людям, имеющим льготы и субсидии?

— Все эти льготы и субсидии у нас регламентированы постановлениями Кабмина. По услуге поставки газа ничего не меняется. А вот предоставление субсидий на услугу распределения возможно — на основании правительственного постановления № 848, то есть это предусмотрено законодательством. Льгота же на услугу распределения на данный момент законодательством не предусмотрена. Потому что льготные нормы устанавливает постановление Кабмина № 409, а там нет этих норм на услугу распределения. То есть на сегодняшний момент, как только ввели отдельные платежи за распределение, субсидия по ним возможна, а льгота не предусмотрена, — подытожила Людмила Гребещук.

Стоит отметить, что стоимость отопления и горячего водоснабжения снизилась далеко не во всех домах. Оказывается, в идентичных квартирах расположенных в соседних домах, сумма в платежках может отличаться на несколько тысяч гривен. Эксперт объяснил что делать и куда обращаться, если счет за отопление не снизился, а вырос.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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