Политика

Спорные моменты уберут: Разумков отреагировал на дискуссии вокруг нового закона о медиа

В ходе рабочей поездки в Одессу 23 января председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал журналистам «подправить» законопроект № 2693 о СМИ. Напомним, многие уже прозвали этот документ «законом о дезинформации», а эксперты заявили, что это попытка ввести в Украине цензуру.

В ходе брифинга Разумков отметил, что в проекте закона есть «как полезные, так и не очень подходящие положения», поэтому перед голосованием в парламенте спорные моменты будут «отфильтрованы».

«По состоянию на сегодня действительно много жарких дискуссий. Я думаю, что этот закон будет дорабатываться. С учетом, в том числе и мнения журналистского сообщества. Там есть и правильные вещи и вещи, которые требуют дополнительных консультаций, — сказал Разумков. И добавил: — Те положения, которые не идут на пользу демократизации Украины и, соответственно, развитию средств массовой информации, из документа будут убраны».

Правда, при этом спикер Верховной Рады не уточнил, какие именно положения имеются в виду.

Европейская федерация журналистов выступила против принятия в Украине указанного закона, назвав его инструментом травли журналистов.

Рассмотрение законопроекта в Верховной Раде запланировано на март 2020 года.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», ранее спикер Разумков признал, что три четверти законов приняты в парламенте с нарушением регламента.

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