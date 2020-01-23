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- 16:33 Спорные моменты уберут: Разумков отреагировал на дискуссии вокруг нового закона о медиа
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Спорные моменты уберут: Разумков отреагировал на дискуссии вокруг нового закона о медиа
В ходе рабочей поездки в Одессу 23 января председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал журналистам «подправить» законопроект № 2693 о СМИ. Напомним, многие уже прозвали этот документ «законом о дезинформации», а эксперты заявили, что это попытка ввести в Украине цензуру.
В ходе брифинга Разумков отметил, что в проекте закона есть «как полезные, так и не очень подходящие положения», поэтому перед голосованием в парламенте спорные моменты будут «отфильтрованы».
«По состоянию на сегодня действительно много жарких дискуссий. Я думаю, что этот закон будет дорабатываться. С учетом, в том числе и мнения журналистского сообщества. Там есть и правильные вещи и вещи, которые требуют дополнительных консультаций, — сказал Разумков. И добавил: — Те положения, которые не идут на пользу демократизации Украины и, соответственно, развитию средств массовой информации, из документа будут убраны».
Правда, при этом спикер Верховной Рады не уточнил, какие именно положения имеются в виду.
Европейская федерация журналистов выступила против принятия в Украине указанного закона, назвав его инструментом травли журналистов.
Рассмотрение законопроекта в Верховной Раде запланировано на март 2020 года.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», ранее спикер Разумков признал, что три четверти законов приняты в парламенте с нарушением регламента.
Эксклюзивное интервью Дмитрия Разумкова «ФАКТАМ» читайте здесь.
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