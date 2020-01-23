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Происшествия

Драка с Кивой: ветеран АТО озвучил свою версию

17:24 23 января 2020 461
Ветеран в эфире одного из телеканалов
Инф. «ФАКТОВ»

Ветеран АТО Михаил Майман, с которым подрался народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива рассказал о подоплеке конфликта.

По его словам в комментарии изданию Гордон, тот первый зацепил его в ресторане.

«В ресторан я приехал к другу. Увидел, что там был Кива. Мы сидели рядом, но он меня сначала не заметил. Потом, думаю, ему кто-то подсказал, что я сижу рядом. Он меня окрикнул: мол, а ну стой, я тебе, ***, что-то объясню», — рассказал он о драке.

Ветеран считает, что таким образом нардеп мстил ему за невыполнение «указания» задерживать проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили ему дань по 100 тыс. гривен за проезд.

«Он это все крышевал. Я был в подчинении замкомандира батальона. А Кива был куратором нашего батальона. И я не слушал его приказы, так как они были незаконными — с того момента мы враги», — пояснил Майман, подчеркнув, что у них с депутатом «разные взгляды на жизнь».

Напомним, после резонансной драки Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины («Причинение телесных повреждений»).

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