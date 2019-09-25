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Мать новой избранницы Виторгана прокомментировала их роман
Пока бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган не спешит комментировать отношения с Нино Нинидзе, это сделала мать молодой актрисы. Звезда фильма «Небесные ласточки» Ия Нинидзе одобрила выбор дочери. Она призналась, что давно знакома с семьей Максима, общалась с его покойной матерью Аллой Балтер, уважает отца — Эммануила Виторгана.
«Я только за! Я и маму Максима — Аллочку Балтер хорошо знала, и с отцом — Эммануилом Виторганом прекрасно знакома… Считаю, что и с бывшими надо уметь оставаться в прекрасных отношениях. У меня вот, к примеру, было три мужа, и ни с кем я не ругалась. Кирилл Плетнев, несмотря на расставание с моей Нино, остался вхожим в наш дом. Заботится о своем сыне и моем внуке Сандро, отдыхает с ним, гуляет. В общем, расстались дети как цивилизованные люди. И это хорошо», — прокомментировала Нинидзе.
О романе Максима и Нино заговорили в начале лета. Парочка вместе появилась в Одессе, а затем Виторган и Нининдзе вместе с детьми провели отпуск в Греции. Их младшие дети Платон и Сандро неплохо ладят между собой.
«Ищите того, с кем молчать, а не говорить. С кем хорошо в покое, а не в суете. Кто готов вылезать вперед только при лобовой атаке — тот, кто готов всегда, к моменту лобовой атаки, как правило, уже служит писарем у противника. И бегите от тех, кто не терпит пустоты — именно без нее возникают черные дыры, засасывающие в себя все живое и уже давно неживое. В них, на первый взгляд, все бурлит, но на самом деле нет ни жизни, ни пространства, ни времени. И после черных дыр не остается ничего. Никакого содержания или следа», — рассуждал Виторган в сети.
Напомним, Собчак и Виторган скрывали свой роман. Даже близкие узнали о свадьбе в день торжества. Зимой появились слухи о звездном разводе и романе с Собчак с Богомоловым. Вскоре слухи подтвердились. 13 сентября эпатажная парочка сыграла громкую свадьбу.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…