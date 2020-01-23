Украина

За включение в списки на обмен нужно платить: бывший узник боевиков «ЛНР» раскрыл детали

Украинцев, удерживаемых в тюрьмах боевиками «ЛНР», вносили в списки на обмен за деньги. Это касалось тех узников, информация о которых не появлялась в СМИ. Такую информацию сообщил Цензор.НЕТ освобожденный из плена Денис Секацкий.

«Я за свою свободу платил деньги. То есть, они требовали с меня выкуп — за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, что внесли меня в списки на обмен со стороны „ЛНР“. Приезжали люди и отдавали деньги через моего адвоката», — сказал Секацкий.

Он сообщил, что заплатил за свободу 32 тысячи долларов.

По словам Секацкого, это не касалось военнослужащих. Он них сообщали в новостях, и пленные были неприкосновенны. Хотя их тоже содержали в нечеловеческих условиях.

«Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично был „пропавшим без вести“ 5 месяцев», — сказал Секацкий.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора завел уголовные дела после допроса освобожденных из плена.

Фото: Цензор. НЕТ

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