- 19:24 Украинцы получат «паспорт в смартфоне» к концу февраля: что известно о нововведении
- 19:10 В Днепре микроавтобус въехал в толпу людей: фото и видео жуткой аварии
- 18:50 За включение в списки на обмен нужно платить: бывший узник боевиков «ЛНР» раскрыл детали
- 18:28 Доллар стремительно дорожает: курс НБУ на 24 января
- 18:26 Смертельный номер: 242-килограммовый сын Никаса Сафронова решил повторить шпагат Волочковой
- 18:23 Гримчака внезапно перевели в другое СИЗО: что об этом известно
- 18:00 Машины вдребезги: первые подробности и фото с места лобового ДТП под Киевом
- 17:58 Угроза коронавируса: в "Борисполе" самолеты из Китая будут встречать санитары
- 17:57 «Динамо» в рамках Gloria Cup разгромило «Вардар»
- 17:53 Ветер утихнет: синоптик обнадежила прогнозом на 24 января
- 17:52 "Беременная Нино бросила Виторгана из-за режиссера": появились слухи о расставании звездной пары
- 17:31 Королева Елизавета приняла решение по Brexit
В Днепре микроавтобус въехал в толпу людей: фото и видео жуткой аварии
В Днепре на улице Ударников в четверг, 23 января, произошло масштабное ДТП с участием трамвая и микроавтобуса Mercedes Sprinter, пострадал 12-летний ребенок. Напомним, поздно вечером 2 января в Киевском районе Одессы легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, там избежать жертв удалось чудом.
По предварительным данным, Sprinter влетел в толпу людей, которые шли к трамваю. Свидетели утверждают, что автобус занесло на повороте и водитель был вынужден резко выкрутить руль, чтобы избежать лобового столкновения с трамваем. В результате и произошел наезд на людей.
На месте ДТП
Четверых пострадавших, в числе которых 12-летний ребенок, забрали бригады скорых. Состояние мальчика и еще одной пострадавшей женщины оценивается как тяжелое. В настоящее время они госпитализированы в городскую клиническую больницу № 16.
Как сообщали «ФАКТЫ», в среду, 22 января, в Днепровском районе Киева автомобиль Renault Logan на скорости въехал в остановку с людьми. Водитель авто погиб на месте.
Фото и видео Информатор Днепр
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...