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Происшествия

В Днепре микроавтобус въехал в толпу людей: фото и видео жуткой аварии

19:10 23 января 2020 145
В Днепре автобус въехал в толпу людей: фото и видео жуткой аварии
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре на улице Ударников в четверг, 23 января, произошло масштабное ДТП с участием трамвая и микроавтобуса Mercedes Sprinter, пострадал 12-летний ребенок. Напомним, поздно вечером 2 января в Киевском районе Одессы легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, там избежать жертв удалось чудом.

По предварительным данным, Sprinter влетел в толпу людей, которые шли к трамваю. Свидетели утверждают, что автобус занесло на повороте и водитель был вынужден резко выкрутить руль, чтобы избежать лобового столкновения с трамваем. В результате и произошел наезд на людей.

На месте ДТП

Четверых пострадавших, в числе которых 12-летний ребенок, забрали бригады скорых. Состояние мальчика и еще одной пострадавшей женщины оценивается как тяжелое. В настоящее время они госпитализированы в городскую клиническую больницу № 16.

Как сообщали «ФАКТЫ», в среду, 22 января, в Днепровском районе Киева автомобиль Renault Logan на скорости въехал в остановку с людьми. Водитель авто погиб на месте.

Фото и видео Информатор Днепр

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