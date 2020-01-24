Украина

Не только для транзита: в Давосе рассказали о преимуществах использования украинской ГТС

Предложивший «вернуть» российскому монополисту «Газпрому» 5 миллиардов долларов председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев уверен, что газотранспортная система Украины может использоваться не только для транзита российского газа.

Об этом он заявил во время выступления на форуме в Давосе, передает «Укринформ».

«Газ может транспортироваться с юга на север. Таким образом, Польша может получать газ из Словакии», — отметил он.

Кроме того, председатель правления НАК предложил европейским трейдерам использовать украинские хранилища газа.

«Все знают, что объем наших хранилищ является избыточным для украинских потребителей. Как минимум 10 млрд кубометров хранилищ могут удовлетворять потребности европейских потребителей», — сказал Коболев.

Глава «Нафтогаза» убежден, что использование европейскими потребителями украинской инфраструктуры поможет оператору газотранспортной системы (ГТС) Украины зарабатывать деньги.

Как известно, компания «Оператор ГТС Украины», и оператор словацкой газотранспортной системы Eustream заключили межоператорское техническое соглашение 31 декабря 2019 года. По словам генерального директора предприятия «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, через два соединения на границе с Польшей (Дроздовичи и Германовичи) в украинскую газотранспортную систему может поступать до 6,6 млрд кубометров газа в год. После подписания прямого соглашения между операторами ГТС стала доступна возможность виртуального импорта из Польши.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина может вернуться к прямым поставкам газа из России, но пока что это дело весьма отдаленной перспективы, так как между странами нет контрактов и переговоров по покупке голубого топлива.

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