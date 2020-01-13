"Теоретически возможно": Витренко прокомментировал вероятность закупок газа напрямую у РФ

Украина

Несмотря на высказывавшиеся ранее министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем предположения о том, что Украина может вернуться к прямым поставкам газа из России, пока что между странами нет контрактов и переговоров по покупке голубого топлива.

Об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в комментарии для «Радио Свобода».

Журналист спросил у Витренко, мог бы «Нафтогаз» иметь дочернюю компанию, которая бы покупала газ напрямую у «Газпрома».

«Мог бы. Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет», — ответил директор «Нафтогаза».

В то же время он сказал, что сейчас, как и раньше, есть законодательные возможности для прямой покупки газа у «Газпрома». Он напомнил, что прямая закупка газа сейчас не осуществляется из-за прекращения его поставки Россией.

«И наша задача как „Нафтогаза“ и моей команды была в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне прекратят поставки газа, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали», — заявил Витренко.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак высказывал предположение, что его страна могла был возобновить прямые поставки газа в Украину после четырех лет перерыва.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина, РФ и ЕС подписали новый газовый транзитный контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет. В договоре гарантируется минимальная прокачка газа в размере 65 млрд куб. м на первый год, а также по 40 млрд куб. м еще 4 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter