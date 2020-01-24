Коболев предложил вернуть "Газпрому" 5 млрд долларов: что происходит

Украина

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предложил необычный способ для того, чтобы уменьшить премию, которую он и другие члены правления получили за победу компании в Стокгольмском арбитраже.

Своим ноу-хау топ-менеджер поделился с «Радио Свобода» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Суть предложения Коболева — вернуть деньги российскому монополисту «Газпрому». Благодаря этому, считает он, у украинцев не будет претензий к его огромной премии.

«Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять 5 миллиардов долларов, которые мы получили от „Газпрома“, и „Газпрому“ их вернуть обратно. Сказать: „У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем“. И не будет никаких вопросов. Самый простой путь, серьезно», — заявил Коболев.

На вопрос журналистки, адекватно ли он оценивает свои способности и считает ли, что его труд оценивается справедливо, руководитель компании напомнил, что зарплату ему установил наблюдательный совет «Нафтогаза» на рыночных основаниях. Коболев отказался называть и комментировать ее размер, а также ззаработки своих коллег.

Напомним, в декабре стало известно, что Коболев и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко получат 25 миллионов долларов премии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что нынешнее правительство — первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране — на зарплату от налогоплательщиков, и данные по зарплатам министров являются абсолютно открытыми. Поэтому должны получать высокие зарплаты и премии. В свою очередь, 17 января президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Кабмину разработать новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

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