- 06:00 Бросили в каменный мешок: адвокат Полозов рассказал о страданиях очередного украинского узника Кремля
- 05:28 Изменить культуру и настроения: нобелевский лауреат дал дельный совет, как Украине добиться экономического роста
- 04:49 Чудесное исцеление: уникальная разработка смогла вернуть зрение слепому регбисту
- 04:25 Отжимания от пола и другие "глупости": названы упражнения, которые в реальности не помогают похудеть
- 03:55 "Королева секса": студенты сделали из школьницы-малолетки нимфоманку и поплатятся за это
- 03:20 Не только для транзита: в Давосе рассказали о преимуществах использования украинской ГТС
- 03:02 Размер имеет значение: слишком большая грудь испортила женщине жизнь
- 02:36 Смертельное столкновение в Буче под Киевом: погиб молодой водитель
- 01:53 Принц-бизнесмен: у будущего короля обнаружился незаконный источник дохода
- 01:25 Выборы на последнем месте: представитель в ТКГ объяснил, почему Украина потребует пересмотра Минских соглашений
- 00:58 Трогал девочек за интимные места: извращенец притворялся полицейским и проводил "обыски"
- 00:25 Коболев предложил вернуть "Газпрому" 5 млрд долларов: что происходит
Изменить культуру и настроения: нобелевский лауреат дал дельный совет, как Украине добиться экономического роста
Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум в Давосе собрал не только известных политиков и защитников окружающей среды, но и ученых, бизнесменов и экономистов.
Некоторые из них присутствовали на Украинском завтраке, организованном Фондом Виктора Пинчука в Давосе в четверг, где делились советами и рекомендациями относительно того, как наша страна может обеспечить себе экономический рост, пишет Интерфакс-Украина.
Так, лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года Роберт Шиллер заявил, что украинская власть должна работать над продвижением «устойчивого оптимизма», чтобы люди поверили в свою страну.
«Оптимизм, который мы видим в Украине, должен стать устойчивым. Скандалы лишают блеска этот оптимизм. Главное — изменение культуры и настроений», — сказал он.
Также Шиллер подчеркнул важность изменения культуры в Украине через образование, в особенности в вопросе восприятия коррупции.
«Мы не смотрим на нынешние цифры роста как на показатель успеха — мы смотрим на то, как меняется культура», — отметил нобелевский лауреат.
В свою очередь, исполнительный директор General Atlantic Билл Форд добавил, что Украине повезло иметь мощную систему образования и очень мощные инженерные таланты.
«Однако эти таланты должны верить в возможности и возвращаться в Украину, чтобы развивать бизнес здесь. То, что по-настоящему породит энтузиазм и доверие к стране — это молодые предприниматели, которые построят настоящие бизнесы и достигнут настоящего успеха, привлекая сюда новые технологии», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что другие составляющие успеха — борьба с коррупцией и верховенство права.
«Проблема Украины с коррупцией — это не столько сама по себе коррупция, как восприятие коррупции», — такое мнение на Украинском завтраке высказал соучредитель и со-исполнительный глава правления Carlyle Group Дэвид Рубинштейн. Он пояснил, что многие инвесторы в поисках высокой доходности с удовольствием инвестируют в новые рынки, однако в странах с высоким индексом коррупции они боятся критики: даже если ты ничего незаконного не сделал, тебя будут подозревать в каком-то преступлении.
«По моему мнению, Украине следует поработать над своим имиджем, а также над реальностью. Думаю, что власть заинтересована в привлечении иностранных капиталов и в том, чтобы избавиться от восприятия страны как коррумпированной и самой коррупции в реальности», — сказал Рубинштейн.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В 2020 году гостями форума в Давосе станут всемирно известные бизнесмены Билл Гейтс, Марк Цукерберг, финансист Джордж Сорос, канцлер Германии Ангела Меркель и еще более трех тысяч лидеров из 117 стран мира.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.