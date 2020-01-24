24.21 / 24.49 26.75 / 27.16
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Изменить культуру и настроения: нобелевский лауреат дал дельный совет, как Украине добиться экономического роста

5:28 24 января 2020 101
Роберт Шиллер
Инф. «ФАКТОВ»

Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум в Давосе собрал не только известных политиков и защитников окружающей среды, но и ученых, бизнесменов и экономистов.

Некоторые из них присутствовали на Украинском завтраке, организованном Фондом Виктора Пинчука в Давосе в четверг, где делились советами и рекомендациями относительно того, как наша страна может обеспечить себе экономический рост, пишет Интерфакс-Украина.

Так, лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года Роберт Шиллер заявил, что украинская власть должна работать над продвижением «устойчивого оптимизма», чтобы люди поверили в свою страну.

«Оптимизм, который мы видим в Украине, должен стать устойчивым. Скандалы лишают блеска этот оптимизм. Главное — изменение культуры и настроений», — сказал он.

Также Шиллер подчеркнул важность изменения культуры в Украине через образование, в особенности в вопросе восприятия коррупции.

«Мы не смотрим на нынешние цифры роста как на показатель успеха — мы смотрим на то, как меняется культура», — отметил нобелевский лауреат.

В свою очередь, исполнительный директор General Atlantic Билл Форд добавил, что Украине повезло иметь мощную систему образования и очень мощные инженерные таланты.

«Однако эти таланты должны верить в возможности и возвращаться в Украину, чтобы развивать бизнес здесь. То, что по-настоящему породит энтузиазм и доверие к стране — это молодые предприниматели, которые построят настоящие бизнесы и достигнут настоящего успеха, привлекая сюда новые технологии», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что другие составляющие успеха — борьба с коррупцией и верховенство права.

«Проблема Украины с коррупцией — это не столько сама по себе коррупция, как восприятие коррупции», — такое мнение на Украинском завтраке высказал соучредитель и со-исполнительный глава правления Carlyle Group Дэвид Рубинштейн. Он пояснил, что многие инвесторы в поисках высокой доходности с удовольствием инвестируют в новые рынки, однако в странах с высоким индексом коррупции они боятся критики: даже если ты ничего незаконного не сделал, тебя будут подозревать в каком-то преступлении.

«По моему мнению, Украине следует поработать над своим имиджем, а также над реальностью. Думаю, что власть заинтересована в привлечении иностранных капиталов и в том, чтобы избавиться от восприятия страны как коррумпированной и самой коррупции в реальности», — сказал Рубинштейн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В 2020 году гостями форума в Давосе станут всемирно известные бизнесмены Билл Гейтс, Марк Цукерберг, финансист Джордж Сорос, канцлер Германии Ангела Меркель и еще более трех тысяч лидеров из 117 стран мира.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лука Затравкин

Смертельный номер: 242-килограммовый сын Никаса Сафронова решил повторить шпагат Волочковой (фото)

Трудовая книжка

"Не вырубишь топором": в ПФУ объяснили, как ошибка в трудовой книжке может уменьшить размер пенсии

Максим Виторган и Нино Нинидзе

"Беременная Нино бросила Виторгана из-за режиссера": появились слухи о расставании звездной пары

Гороскоп

Сложный день для Скорпиона и Стрельца: гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер