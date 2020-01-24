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Украина

В Украину идет потепление: синоптики рассказали о погоде до конца недели

7:23 24 января 2020 206
Погода
Инф. «ФАКТОВ»

Атмосферный фронт, который 23 января накрыл мокрым снегом восток и центр Украины, в пятницу, 24 января, сдвинется на север, поэтому снег ожидается в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Об этом информируют синоптики Украинского Гидрометцентра.

Тем временем на западе страны будет довольно тепло — до 7 градусов выше нуля, и малооблачно. Примечательно, что ночные «минусы» будут примерно равны дневным «плюсам», поэтому во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях утром появится гололедица. Ветер постепенно с сильного перейдет в умеренный — с 7−12 метров в секунду его скорость снизится до 5−10 метров.

В субботу, 25 января, снега в Украине ждать не стоит (исключение составят Харьковская и Луганская области), а температура воздуха несколько возрастет. На западе страны ночные заморозки сохранятся на уровне 3−5 градусов ниже нуля, в центре столбики термометров будут колебаться между значениями минус 1 — плюс 1 градус, а в Крыму — между нулем и 2 градусами тепла.

26 января мокрый снег и дождь испортят воскресенье жителям Львова и Ивано-Франковска, а в Ужгороде будет идти дождь. Температура воздуха днем в этих регионах поднимется до 4 градусов тепла, а ночью ожидаются минус 1-плюс 1 градус.

В Киеве в последний день недели будет малооблачно, ожидается до 4 градусов тепла, а в Одессе, Николаеве и Херсоне будет еще теплее — до 8 градусов выше нуля.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, где в Киеве лучше встретить Новый год по восточному календарю, который наступает 25 января.

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