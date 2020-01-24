Сотрудничество «Укрзалізниці» с Deutsche Bahn: Гончарук сделал важное заявление

Украина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее сделавший громкое заявление по поводу планов передать «Укразізницю» в управление немецкой Deutsche Bahn, уточнил, что Министерство инфраструктуры подписало «Меморандум о взаимопонимании» с железнодорожным оператором Германии.

«Наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине. Важный момент, чтобы избежать спекуляций, — речь идет только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии. Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно», — написал премьер на своей страничке в соцсетях.

Он также анонсировал совещание 24 января с участием представителей профильного транспортного комитета Верховной Рады и министерств для «согласования всех деталей дальнейшего сотрудничества».

«Больше информации мы расскажем уже 5 февраля, во время подписания „Соглашения о стратегическом партнерстве“ с Deutsche Bahn в Киеве», — добавил Гончарук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Deutsche Bahn не подтвердил информацию о получении в управление предприятия «Укрзалізниця» на 10 лет, но уточнили, что немецкий оператор будет предоставлять компании консультативные услуги.

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