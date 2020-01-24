Назвали оккупантами: Румыния возмутилась речью Зеленского

Украина

В Румынии всполошились из-за выступления президента Украины Владимира Зеленского в День соборности, который отмечали 22 января.

Да так, что Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Румынии Александр Баньков был вынужден давать объяснения. Речь идет о фразе Зеленского, который говорил о том, что Румыния заняла Северную Буковину — в английском варианте слово «заняли» перевели как «occupied». По этому поводу румынская сторона возмутилась тем, что ее обвинили в оккупации территорий.

Посол, отметивший, что в тексте слово «occupied» уже заменили на «taken», пояснил, что правовой термин «оккупация» применяется, когда берутся под контроль территории суверенного государства. «Исторический контекст в конце 1918 года с демонтажем Австро-Венгерской империи и национальные движения в ее бывших колониях создали ситуацию, когда эти исторические провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому их поглощение другими соседними странами нельзя считать «оккупацией», — отметил посол и добавил, что Зеленский обратился к этим историческим событиям, чтобы сказать о важности национального единства и укрепления украинского государства, «которое в тот исторический момент потеряло шанс на суверенитет и независимость, но все же продолжает свою борьбу против российской агрессии».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе в честь 101-й годовщины провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство одесситы образовали живую цепь единства около памятника Дюку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter