Парень совершил кражу, чтобы сесть в тюрьму и не жениться (фото)

Мир

Парень из китайского города Шанхай по фамилии Чен пришел в ужас, когда его девушка потребовала, чтобы он женился на ней. Дата свадьбы была уже назначена. Однако Чен осознал, что не готов связать себя узами брака. При этом никак не мог решиться напрямую сказать об этом невесте. Тогда китаец решил сделать все, чтобы она сама от него отказалась.

Для этого он пришел в танцевальную студию и украл там Bluetooth-колонку стоимостью 290 долларов, зная, что помещение оснащено камерами видеонаблюдения. А потом стал ждать, когда по записям камер установят его личность. Долго ждать ареста не пришлось. Чен честно рассказал полицейским, зачем он это сделал, выразив желание спрятаться и отсидеться в тюрьме, где его не достанет подруга. В китайском обществе очень важен социальный статус и репутация, поэтому юноша понадеялся, что его девушка не захочет выходить замуж за преступника. На худой конец ее в этом убедит семья. Таким образом совесть неудавшегося жениха будет чиста.

Он рассказал, что выбрал объектом кражи предмет достаточно дорогой, чтобы владельцы пожаловались в полицию. Но в то же время не слишком ценный — чтобы их не расстраивать.

Как сообщают китайские СМИ, Чен все еще находится в полицейском участке, но вряд ли его отправят в тюрьму за столь мелкое преступление. Неясно, сработал ли его план и бросила ли его невеста.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жених и невеста сделали свадебную фотосессию на фоне извергающегося вулкана на Филиппинах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter