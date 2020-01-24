Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала сексуальную фигуру в бикини на пляже в Мексике (фото)

Популярная певица Светлана Лобода, засветившаяся на пляже в объятиях нового мужчины, продолжает наслаждаться отдыхом на берегу океана. Она вместе с мамой, дочками Евой и Тильдой, няней отдыхает в Мексике. Артистка с семьей остановилась в одном из самых дорогих отелей на побережье города Тулум.

О том, где именно отдыхает, Светлана не распространяется. Не показывает и фото младшей дочери Тильды, которой мае исполнится два года. Лобода лишь подогревает слухи о романе с Тиллем Линдеманном.

Впрочем, на пляже она засветилась в обнимку с другом, грузинским дизайнером Бичолой Тетрадзе, который часто сопровождает Лободу в поездках.

«В прошлом году я приняла решение отдыхать весь январь, набираться сил на весь год. Но, понежившись на солнышке 10 дней поняла, что сильно соскучилась… по работе … вернулась на недельку, отработала пару тройку концертов, и обратно мчу на солнышко, к деткам. Кайф», — написала Светлана.

Даже во время отпуска певица придерживается диеты, занимается йогой. Лобода говорит, что позволяет себе фастфуд только раз в год.

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