«Тилль не ревнует»: Лобода удивила поклонников знойным фото с другим мужчиной

Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно порадовала поклонников пляжным фото, показала еще одно, но уже с мужчиной.

«А мне летать… а нам летать охота», — подписала снимок, на котором позирует с украинским дизайнером грузинского происхождения Бичоллой (Анзором Тетрадзе).

Поклонники Лободы не поверили ее словам о «лучших друзьях» и начали спрашивать, как относится к такому отдыху Тилль Линдеманн.

Ведь ранее сама Лобода намекала на то, что между ней и легендарным немецким музыкантом роман, а СМИ писали, что именно Линденманн — отец младшей дочери Светланы.

Правда, сама Лобода все чаще появляется в компании Бичоллы. А Линденманн часто бывает в России, но развлекается не с певицей, а с моделями в клубах и ресторанах.

Кстати, именно там он недавно рассказал о своей жизни известному британскому журналисту. «ФАКТЫ» получили эксклюзивное право на публикацию этого интервью.

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