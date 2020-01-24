В Брюсселе подписали соглашение о Brexit

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о Brexit — выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом Шарль Мишель сообщил написал в Twitter. Он подчеркнул, что, хотя обстоятельства меняются, дружба Британии и ЕС продолжается. «Мы начинаем новую главу, как партнеры и союзники», — заявил он.

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen



Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.



Hâte décrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS — Charles Michel (@eucopresident) 24 января 2020 г.

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января. Brexit состоится 31 января 2020 года.

23 января королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Евросоюза, придав ему статус закона.

Изначально Великобритания должна была осуществить Brexit 29 марта 2019 года, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьер-министра страны Терезы Мэй по условиям соглашения. В результате Лондон получил отсрочку до 12 апреля, затем до 31 октября и в итоге до конца января 2020 года. В итоге соглашение, разработанное нынешним премьером, Бориса Джонсона в конце концов сочли взаимоприемлемым.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский предложил взять Украину в Евросоюз вместо Британии.

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