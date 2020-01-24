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Украина

В Крыму ФСБ задержала очередного "украинского диверсанта" (видео)

10:43 24 января 2020 146
Детонаторы
Инф. «ФАКТОВ»

В Крыму оккупанты продолжают задерживать жителей полуострова, в том числе и так называемых «диверсантов» за якобы подготовку террактов.

Так, российская ФСБ сообщила о задержании крымчанина, который якобы по «заданию спецслужб Украины» обустроил «схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами».

В сеть выложили видео, где сотрудники российской спецслужбы изымают из какой-то ямы «девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой пять килограммов».

На видео показано, что из земли достают пакеты, пластиковую бутылку и канистру с веществом коричневого цвета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский уд отправил под арест жителя оккупированного Крыма, который в 2014 году способствовал оккупации Россией украинского полуострова и служил в НВФ «Самооборона Крыма»

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