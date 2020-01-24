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Вырезали 6 страниц: новый поворот в скандале вокруг учебников истории в Крыму
В школы аннексированного Россией Крыма, где учителя доносят на школьников за проукраинские настроения, вернули скандальные учебники по истории для 10-х классов, в которых говорилось о «крымских татарах — коллаборантах».
Как сообщают «Крым.Реалии» со ссылкой на родителей крымских школьников, из учебника под редакцией С. В. Юрченко вырезали шесть страниц. В изъятых разделах, в частности, говорилось, что большинство крымских татар «лояльно относилось к немцам, а многие активно помогали» им во время Второй мировой войны.
В свое время содержание учебника вызвало массу возмущений у правозащитников, которые заявляли о разжигании межнациональной розни. Одно время ходили слухи, что учебники изымут из школьных библиотек, и что «Историю Крыма» для 10 класса не используют в крымских школах. Однако учебник таки вернулся, хоть и в несколько урезанном состоянии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стране-оккупанте России, где нет украинских школ, а на аннексированном ею украинском полуострове и крымскотатарских, устроили истерику по поводу нового закона Украины о полном среднем образовании, в очередной раз завив о «притеснении русскоязычного населения».
Фото с сайта https://ru.krymr.com.
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