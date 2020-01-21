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РосСМИ "потеряли" онкобольную Заворотнюк

12:53 21 января 2020 103
Анастасия Заворотнюк
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк, которую якобы заметили с мужем Петром Чернышевым в Таиланде, исчезла из московской клиники, где проходила реабилитацию. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов», ссылаясь на свой источник. Одна из сотрудниц клиники на Рублевке сообщила изданию, что уже несколько дней не видела актрису.

«Палата моей клиентки находится рядом с палатой Заворотнюк. Раньше я видела, как ее возили на процедуры, а теперь нет. Либо ей стало хуже, и она прикована к кровати, либо ее увезли», — цитирует сиделку «НеМалахов».

Женщина также рассказала, что раньше исполнительница роли Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня» была замечена на процедурах и даже посещала групповые занятия в бассейне, а теперь пропала.

Ранее родных актрисы — мужа Петра Чернышева и старшую дочь Анну 19 января видели в храме в Крекшино. В этом элитном поселке в особняке проживает семейство Заворотнюк.

Напомним, в СМИ появляются противоречивые новости о состоянии актрисы. Родные Заворотнюк ее здоровье не комментируют.

Недавно старшая дочь Анна в свой день рождения устроила для мамы праздник в больничной палате.

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