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РосСМИ "потеряли" онкобольную Заворотнюк
Онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк, которую якобы заметили с мужем Петром Чернышевым в Таиланде, исчезла из московской клиники, где проходила реабилитацию. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов», ссылаясь на свой источник. Одна из сотрудниц клиники на Рублевке сообщила изданию, что уже несколько дней не видела актрису.
«Палата моей клиентки находится рядом с палатой Заворотнюк. Раньше я видела, как ее возили на процедуры, а теперь нет. Либо ей стало хуже, и она прикована к кровати, либо ее увезли», — цитирует сиделку «НеМалахов».
Женщина также рассказала, что раньше исполнительница роли Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня» была замечена на процедурах и даже посещала групповые занятия в бассейне, а теперь пропала.
Ранее родных актрисы — мужа Петра Чернышева и старшую дочь Анну 19 января видели в храме в Крекшино. В этом элитном поселке в особняке проживает семейство Заворотнюк.
Напомним, в СМИ появляются противоречивые новости о состоянии актрисы. Родные Заворотнюк ее здоровье не комментируют.
Недавно старшая дочь Анна в свой день рождения устроила для мамы праздник в больничной палате.
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