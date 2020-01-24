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Солнце и снег: синоптик рассказала о погоде в выходные дни
В выходные дни влажная и ветреная погода в Украине, установившаяся на этой неделе, постепенно уступит место солнечной, а местами и снежной.
«Снова мощный антициклон над континентальной Европой и масштабная циклоничность над северной частью, а мы, Украина — между ними», — уточняет синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, как и европейская территория, Украину будет больше зависеть от антициклона — в большинстве областей осадков не будет. «Однако северная, особенно северо-восточная, зона воздействия в виде атмосферных фронтов все время хотеть откусить кусок солнечной погоды. Поэтому на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Черниговщине и в Киевской области в субботу, 25 января, ожидается облачная погода, местами с небольшими осадками», — прогнозирует синоптик.
В воскресенье, 26 января, европейский антициклон потеснит северный циклона — в Украине будет преобладать сухая и даже солнечная погода. Снег и мокрый снег ожидаются, разве что, в Карпатах.
По прогнозам Натальи Диденко, 25 января на севере и востоке страны все еще удержится порывистый, до сильного, западный ветер. Температура воздуха в ночные часы от 2 тепла до 4 мороза, днем 25 января — до + 2 + 6 градусов, 26-го января — до + 3 + 9 градусов.
В Киеве в субботу будет облачно и ветрено, в воскресенье ветер утихнет и выйдет солнышко. Температура воздуха в столице ночью около нуля, 25-го января — 2 градуса тепла, 26 января — до +4 +5 градусов.
«С понедельника, 27 января, в Украине везде потеплеет на 2−4 градуса, осадки подойдут 29 января, в среду», — прогнозирует Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за теплой погоды на Белосарайской косе в Приазовье, на юге Донецкой области, начали распускаться первоцветы.
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