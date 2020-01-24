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Морская охрана Украины получила ценное американское оборудование
В пятницу, 24 января, в Одесском морском порту состоялась церемония передачи военнослужащим Морской охраны Госпогранслужбы Украины нового специализированного оборудования. Оно получено в рамках международного проекта «Предоставление технической помощи с целью усиления системы экспортного контроля Украины и противодействия распространению оружия массового поражения».
В мероприятии приняли участие председатель Государственной пограничной службы Украины, временный поверенный в делах США в Украине и руководитель программы EXBS Госдепартамента США.
Отныне отечественная Морская охрана будет обеспечена спасательным и смотровым снаряжением для экипажей корабельно-катерного состава и бойцов отделов специальных действий. Это наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы состояния воздуха, обзорные зеркала, средства обеспечения связи между членами обзорной группы и различные приборы освещения помещений и мест возможного оборудования тайников — от персональных тактических фонарей до фонарей прожекторного типа, способных осветить большие помещения типа трюмов и контейнеров. Также есть пожарные фонари, оборудованные подсветкой с обратной стороны, что позволяет спасательной команде двигаться в сложных метеорологических или аварийных условиях, не теряя ориентира на других участников команды.
В комплектах имеется уникальный прибор — самоспасатель изолирующего типа OCENCO M-20.2, предназначенный для защиты органов дыхания экипажей кораблей (катеров) при эвакуации из задымленного помещения.
Как пояснили специалисты, военнослужащие получили специализированные защитные костюмы и бронежилеты. Так, облегченный бронежилет с компенсатором плавучести и интегрированной надувной системой предназначен для защиты персонала спецподразделения и обзорных групп корабельно-катерного состава при выполнении задач в опасных условиях. Бронежилет обеспечивает защиту от огнестрельного оружия и обеспечивает положительную плавучесть бойца в случае выпадения за борт. Есть два вида специальных защитных костюмов: снаряжение для защиты при высадке и проведении работ в штормовую погоду и гидротермокостюмы, предназначенные для защиты от гипотермии в случае аварийной или иной нештатной ситуации.
Всего получено три тысячи единиц на сумму 29 млн гривен.
Новое оборудование в дальнейшем передадут трем отрядам Морской охраны — Одесскому, Измаильскому и Мариупольскому (последний входит в состав сил ООС). Часть имущества также направят в учебный центр Морской охраны в Измаиле в качестве пособия для подготовки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Вооруженные силы Украины намерены приобрести у США хорошо зарекомендовавшие себя в небе истребители пятого поколения F-16 Fighting Falcon, ударные вертолеты AH-64 Apache и противоракетные комплексы MIM-104 Patriot.
«ФАКТЫ» сообщали также, что Конгресс Соединенных Штатов одобрил утвержденную Госдепартаментом США поставку Украине дополнительной партии оружия на сумму 39 млн долларов.
А в мае прошлого года США передали Украине самое современное оборудование для уничтожения артиллерии врага. В частности, ВСУ получили на вооружение два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36 от правительства США.
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