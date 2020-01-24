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Мир

«Не трусь, я с тобой»: собака отправила в полет испугавшую хозяина змею (видео)

13:12 24 января 2020 219
Доберман
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети стало вирусным видео, снятое в США. Во время прогулки мужчина замечает змею, которая лежит у него на пути. Его доберман убежал далеко вперед и поджидает хозяина, однако тот боится идти дальше.

Американец ругается, говоря, что змея огромная. «Лучше подойди и подбери ее. Я не могу пройти», — обращается он к собаке. Та с готовностью бежит назад, мгновенно хватает змею (при этом у хозяина вырывается испуганный вскрик) и, помотав головой, швыряет ее, запуская в высокий полет. Таким образом пес расчищает путь своему паникующему владельцу.

Пользователи сети отметили, что рептилия не была ядовитой. Но при этом восторгались храбростью и преданностью пса.

Ранее «ФАКТЫ» писали о видео, в котором собака попыталась вовлечь в игру огромную статую.

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