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«Не трусь, я с тобой»: собака отправила в полет испугавшую хозяина змею (видео)
В сети стало вирусным видео, снятое в США. Во время прогулки мужчина замечает змею, которая лежит у него на пути. Его доберман убежал далеко вперед и поджидает хозяина, однако тот боится идти дальше.
Американец ругается, говоря, что змея огромная. «Лучше подойди и подбери ее. Я не могу пройти», — обращается он к собаке. Та с готовностью бежит назад, мгновенно хватает змею (при этом у хозяина вырывается испуганный вскрик) и, помотав головой, швыряет ее, запуская в высокий полет. Таким образом пес расчищает путь своему паникующему владельцу.
Пользователи сети отметили, что рептилия не была ядовитой. Но при этом восторгались храбростью и преданностью пса.
The snake was Monica rial the doberman is Vic Mignogna. https://t.co/M1mkFRYAK4— Sophie Rose (@QueenLuna1987) January 23, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали о видео, в котором собака попыталась вовлечь в игру огромную статую.
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