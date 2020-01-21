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Брось мне мячик: собака попыталась вовлечь в игру огромную статую (видео)
60-летняя жительница британского города Стиллот в графстве Камбрия Лоррейн Корти засняла забавную сцену. Ее спаниель по кличке Оззи пытается вовлечь в игру гигантскую стальную статую. Статуя, которая называется «Большой парень», представляет собой сидящего на скамейке и всматривающегося в морскую даль мужчину высотой почти четыре метра, рядом с которым устроилась стальная собака. Это произведение искусства заказал ныне покойный местный бизнесмен Питер Ричардсон и завещал в дар городу после своей смерти.
Шестилетний Оззи настойчиво приставал к стальному гиганту, которого перепутал с человеком, требуя бросить ему мячик. И был очень возмущен и разочарован тем, что его игнорируют. Оззи лаял, вилял хвостом, подходил с разных сторон — но «железный человек» так и не снизошел до собачьих просьб.
Лорен говорит, что видео впечатлило даже создателя «Большого парня» — скульптора Рэя Лонсдейл, который, видимо, счел это лучшим признанием своего таланта.
Ранее в сети появилось также другое видео, на котором другая собака хочет, чтобы деревянная статуя бросила ей палку.
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