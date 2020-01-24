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Китайский коронавирус: врач оценила возможность заражения через посылки с AliExpress
Многих клиентов сервиса AliExpress волнует возможность передачи смертельного китайского коронавируса через посылки. Возможность такого инфицирования прокомментировала врач-ревматолог Людмила Смолина.
Как сообщает OBOZREVATEL, российский вирусолог Михаил Щелканов заявил, что коронавирус может передаваться через товары, которые заказаны на AliExpress.
Медик Людмила Смолина сказала, что эту опасность можно «отнести к догадкам и предположениям».
«В животном мире, до того, как он мутировал, этот вирус передавался фекально-орально. Поэтому можно предположить, что подобный механизм передачи возможен и в человеческом мире», — утверждает врач-ревматолог.
Для дополнительной безопасности медик порекомендовала дезинфицировать содержимое посылок, если есть такая возможность, — подвергать присланные товары термической обработке, стирать или мыть их.
Ранее сообщалось, что опубликована онлайн-карта распространения коронавируса.
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