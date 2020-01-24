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Здоровье и медицина

Китайский коронавирус: врач оценила возможность заражения через посылки с AliExpress

13:31 24 января 2020 367
Посылка
Инф. «ФАКТОВ»

Многих клиентов сервиса AliExpress волнует возможность передачи смертельного китайского коронавируса через посылки. Возможность такого инфицирования прокомментировала врач-ревматолог Людмила Смолина.

Как сообщает OBOZREVATEL, российский вирусолог Михаил Щелканов заявил, что коронавирус может передаваться через товары, которые заказаны на AliExpress.

Медик Людмила Смолина сказала, что эту опасность можно «отнести к догадкам и предположениям».

«В животном мире, до того, как он мутировал, этот вирус передавался фекально-орально. Поэтому можно предположить, что подобный механизм передачи возможен и в человеческом мире», — утверждает врач-ревматолог.

Для дополнительной безопасности медик порекомендовала дезинфицировать содержимое посылок, если есть такая возможность, — подвергать присланные товары термической обработке, стирать или мыть их.

Ранее сообщалось, что опубликована онлайн-карта распространения коронавируса.

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