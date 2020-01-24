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Происшествия

Украинец трагически погиб на работе в Польше

14:49 24 января 2020 436
Ток
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше погиб 23-летний житель Волынской области, работавший на строительстве во Вроцлаве. Ранее в ДТП в Мазовецком воеводстве Польши погибли два брата-украинца.

Как сообщают «Волынские Новости», два работника, в том числе и волынянин, получили удар током во время выгрузки строительных материалов. Трагедия произошла днем в четверг, 23 января.

Пострадавшим на месте оказали экстренную помощь. Однако украинцу она не помогла — врач констатировал его смерть. Второго пострадавшего доставили в больницу.

Сообщается, что у погибшего украинца из села Диброва Киверцивского района осталось двое детей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в польском поселке Тарново Подгурне возле Познани трагически погиб украинец, приехавший на заработки. Компания шла по обочине дороги, когда 48-летнего мужчину задел проезжающий мимо автомобиль. От полученных травм он скончался на месте.

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