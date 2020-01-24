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«Тараканы ползали рядом с едой!»: популярная ведущая вернулась в шоке от отдыха (фото)
Известная путешественница, ведущая тревел-проектов Нового канала Анна Олицкая вернулась с отдыха на Кубе. На остров Свободы Анна отправилась вместе с восьмилетним сыном Тимофеем.
— Думала, меня уже сложно чем-то удивить, — призналась Анна. — Но Кубе это удалось сполна!
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Анна рассказала, где на острове Свободы стоит останавливаться на отдых, чем питаться и чего опасаться больше всего.
— Анна, сколько времени занял ваш перелет на Кубу?
— Дорога на Кубу у нас заняла 16 часов, из них на два часа мы останавливались в Ирландии на дозаправку. Это был один из самых трудных для меня перелетов. Чего не скажешь о моем сыне Тимофее — он почти все время спал. Ему восемь лет и во время этого путешествия я убедилась, что у меня растет настоящий мужчина. Тимофей помогал с чемоданами, а в самолете спал не он на мне, а я на нем (улыбается. — Авт.).
— Почему именно Куба?
— Изначально лететь на Кубу мы не планировали, выбирали между Таиландом и Бали. Но добираться туда дольше и с несколькими пересадками, что меня смущало. Тогда турагент предложил нам Кубу, куда как раз открыли прямой перелет. К тому же была возможность взять отель с системой «все включено», что важно, когда путешествуешь с детьми.
— И какие были ваши первые впечатления об острове?
— Ужасные! Дело в том, что «все включено» на Кубе и, например, в Египте или Турции существенно отличаются. Кубинцы не особо заморачиваются относительно сервиса — руками без перчаток готовят пищу, не следят за чистотой. Но добили меня тараканы, которых я увидела на следующий день нашего пребывания. Они спокойно ползали рядом с едой!
Как нам рассказывали потом, от такого на Кубе ты не застрахован нигде, и неважно, взял отель с четырьмя или пятью звездами, да хоть с шестью. Хотя в следующий раз я все равно выбирала бы отель гораздо тщательнее.
— После увиденного продолжили питаться в отеле?
— Мы ели только то, что было приготовлено при нас — омлет, курицу и рыбу на гриле, а также фрукты. На самом деле сейчас на Кубе не сезон, и из фруктов только папайя, гуаява и ананасы. Моя рекомендация для тех, кто соберется на остров: возьмите с собой какие-то перекусы. Некоторые, я видела, прихватили даже хлеб с салом.
— Что поразило вас на Кубе больше всего?
— Вообще, сам остров производит очень неоднозначное впечатление, ты как бы попадаешь в прошлое. В магазинах — полупустые полки и никакого ассортимента. Если сок — то только одной фирмы, если печенье — также одного вида, зато ром в изобилии — целых три разновидности. Я читала, что на Кубе женщинам негде купить колготы, но нескольких я все же в них видела. Поэтому подозреваю, что магазины с немного большим выбором товаров все же где-то есть.
Очень странно было видеть на дорогах только «Москвичи», «Волги» и «Жигули». Как оказалось, даже такие машины для кубинцев — невиданная роскошь. Местные покупают автомобили с большим пробегом за огромные деньги. Представьте себе, «Шевроле» 1952 года стоит от 15 тысяч и больше. А за «Жигули-тройку» просят минимум 18 тысяч долларов!
— Какие цены в кубинских магазинах?
— На Кубе есть две валюты: одной пользуются местные, другая предназначена для туристов. То же и с ценами. Например, в Варадеро, курортном городке, где мы отдыхали, бутылка рома стоит 20 куков. Тогда как в Гаване, столице Кубы, ее можно взять всего за 6−7 куков. Куки — это валюта, которая предназначена для туристов, и один кук равен одному доллару.
Зарплаты у кубинцев невысокие. Средняя — около 30 долларов, минимальная — 9. Больше всех — по 100 долларов в месяц — получают врачи и полицейские, поскольку эти профессии считаются самыми престижными.
Услуги для туристов на Кубе также недешевы. Однажды, например, я повредила о коралл палец на ноге, а ближайший медпункт — в километре от отеля. Можно, конечно, вызвать врача, но это будет стоить минимум 150 долларов. Поэтому просто залила рану йодом.
— Говорят, на Кубе проблемы с интернетом!
— Не то что проблемы, его на острове почти нет. Люди не могут, идя по улице, быстро проверить почту или посидеть в соцсетях в кафе через WI-FI. Чтобы зайти в интернет, нужно покупать карточки (вроде стартовых пакетов). Одна карта — это один час интернета, и стоит она один евро. Но, как выяснилось потом, пользоваться этими карточками можно было только на ресепшене отеля. И каждый раз при этом вводить 8 цифр номера и 8 — пароля. В итоге мы с сыном выходили в сеть всего на 10 минут, чтобы позвонить родным и сказать, что с нами все в порядке.
— Как впечатления у Тимофея от острова?
— Несмотря на некоторые неудобства, ему на Кубе очень понравилось. Однажды Тима даже заявил, что хотел бы здесь остаться.
Мы ездили с ним в столицу острова, Гавану, катались на ретроавто и яхте. Последний тур был индивидуальным и включал рыбалку и плавание с дельфинами. По острову ездили на такси — я не рискнула брать напрокат авто с механической коробкой передач (я вожу «автомат»). Поэтому мы с Тимой брали такси, что не менее удобно. Потому что наш водитель Роландо одновременно был и за гида, который все рассказал об острове.
— Как кубинцы относятся к туристам?
— Я расспрашивала у Роландо, о чем он разговаривает с пассажирами. Рассказала, что наши таксисты обычно говорят о политике. Тот очень удивился и сказал, что кубинцы довольны всем. Лично Роландо с 1988 года не выезжал с Кубы, да и не собирается. Ему хорошо дома, и смысла искать лучшей жизни в других местах он не видит — у него есть деньги, трехэтажный дом. Еще Роландо мечтает, чтобы и его дети тоже всю жизнь прожили на Кубе.
Интересно, что именно мужчины относятся к туристам более благосклонно. Кубинки вообще неприветливы, что меня сначала очень настораживало.
— Хотели быть вернуться на Кубу?
— Знаете, если в начале путешествия я категорически сказала бы «нет», то сейчас, думаю, еще разок точно хотела бы вернуться. Меня подкупили очень приветливые люди. Несмотря на все, они счастливы и открыты, и это чувствуется. А еще я бы вернулась ради сальсы. Каждый вечер в Варадеро, где мы жили, туристы вместе с местными прямо на улице танцевали. Всех подхватывала крутая энергетика, и они начинали двигаться в такт музыке. И неважно, умеешь ты это делать, или нет!
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