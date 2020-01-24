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Тина Кароль рассказала, как сын отреагировал на слухи о романе с Даном Баланом
Популярная певица Тина Кароль, которой приписывают роман с коллегой по вокальному шоу «Голос країни» Даном Баланом, рассказала, как ее сын Вениамин отреагировал на слухи. Ведь в прессе уже обсуждают возможную свадьбу. Тина признается, что Веня от таких новостей не в восторге. Ему не нравятся разговоры о личной жизни звездной мамы и ее романе с Баланом. Мальчик не готов к тому, что в жизни Тины может появиться другой мужчина.
«Веня не готов, чтобы у него появился отчим. Ему не нравятся шутки (о романе с Даном Баланом. — Ред.), он спросил меня: «А что это они шутят, что ты выходишь замуж за Балана и зачем ты поддерживаешь эти разговоры?», — рассказала Тина Кароль в интервью программе «Слава+» на YouTube-канале «Люкс ФМ».
Кстати, прямо на вопрос о романе с Баланом Тина не отвечает. Говорит, что между ними «случился дуэт, музыка, волшебство и химия».
Также Тина призналась, что на самом деле только около года назад смогла прийти в себя и восстановиться после смерти мужа Евгения Огира, который умер в 2013 году от рака.
«У меня все равно был посттравматический синдром, и, возможно, я ожила полгода-год назад. Знать путь и пройти — это разные вещи. Ты можешь догадываться, как мне было, но считай, что все было в тумане. Сколько нет Жени? С 2013 года. Я всегда буду говорить об этом: он мой мужчина, моя жизнь, судьба. Сегодня уже случился 2020-й. Какой бы активной я ни была, а активная я только потому, что нам не за что было кушать, жить и вообще существовать», — рассказала Тина в программе «Слава+».
Она не скрывает, что тогда ей пришлось очень непросто — она осталась с маленьким ребенком на руках практически без средств существования, ведь все сбережения были потрачены на лечение. Кроме того, певицу обокрали в банке: из ячейки исчезли около 30 тысяч долларов.
«У меня там осталась тройка долларов. И все. Дальше — кто ты? Сдаться? Или не сдаться? Но это не о нас — сдаться», — сказала певица.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Тина Кароль откровенно рассказала о самом главном мужчине в ее жизни и о том, что на самом деле связывает ее с Даном Баланом.
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