СБУ раскрыла схему финансирования Россией оккупационной администрации "ЛНР"

Происшествия

Сотрудники СБУ выявили схему, по которой правительственные и неправительственные структуры Российской Федерации финансировали так называемые «власти» на временно оккупированной территории Донбасса.

По данным спецслужбы, во избежание санкций, РФ создала на собственной территории и в оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С их помощью Россия ввела механизм финансирования «руководства» так называемых «республик».

В ходе расследования выяснилось, что для сокрытия прямой финансовой поддержки учреждений на захваченной территории Луганской области Россия привлекла к схеме финансирования банк Южной Осетии, через который средства из России попадали в так называемый «государственного банка ЛНР».

Затем деньги распределялись в «республике» «министерством финансов ЛНР» для содержания «органов власти» и силового блока — «МГБ», «МВД», «народной милиции».

По данным спецслужбы, ежегодный объем финансирования превышал 30 миллиардов российских рублей. Это сумма, которая составляет более двух третей от общих потребностей «бюджета» «республики».

На временно оккупированной территории ключевую роль в системе финансирования «ЛНР» и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые «министр финансов» и директор «госбанка ЛНР». Эти «руководители» работали в оккупационной администрации еще с 2014 года. Они поддерживают постоянные контакты с кураторами из РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения «ассигнований» на функционирование так называемой «ЛНР» и распределения средств.

Сейчас им объявлено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Они объявлены в розыск. В ближайшее время обвинительные акты в отношении правонарушителей будут направлены в суд для заочного осуждения.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что СБУ нашла в Нацгвардии «крота» боевиков «ДНР». Им оказалась военнослужащая НГУ, которая собирала и передавала террористам необходимые им сведения. А также сообщали, что боевики «ЛНР» пытались завербовать чиновника Минюста.

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