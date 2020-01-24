Деньги

У Гончарука хотят узаконить компенсации за несвоевременную выплату зарплат и пенсий

Кабмин Украины инициирует выплату компенсаций гражданам при задержках с выплатами. На том же заседании правительство объявило о запуске программы «Доступные кредиты». Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Законопроект будет представлен в Верховную Раду. Документ предусматривает, что установят перечень доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых положена компенсация.

Он включает:

• пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

• заработную плату (денежное обеспечение);

• стипендии;

• социальные выплаты;

• суммы индексации денежных доходов граждан Украины.

Ранее сообщалось, что на заседании Кабинета министров решили создать специальный штаб для предотвращения распространения коронавируса в Украине. Гончарук сказал, что будут приняты оперативные меры.

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