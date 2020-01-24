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Из-за неизвестного "минера" в Киеве закрыты центральные станции метро
В Киеве после анонимного сообщения о минировании закрыли несколько станций метро в центре города. Об этом сообщили в Киевском метрополитене.
Временно из-за сообщения о минировании не работают станции «Золотые ворота», «Театральная», «Крещатик», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».
«Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций „Крещатик“, „Площадь Льва Толстого“, „Дворец спорта“, „Золотые ворота“, „Театральная“ с временным закрытием станций», — говорится в сообщении.
Отметим, такая ситуация наблюдается часто, когда проводится проверка анонимного сообщения о минировании.
Напомним, несколько дней назад было закрыто движение по «красной линии» киевского метро между станциями «Житомирская» и «Академгородок».
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