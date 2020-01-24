24.20 / 24.48 26.65 / 27.10
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Из-за неизвестного "минера" в Киеве закрыты центральные станции метро

18:34 24 января 2020 72
сообщение в метро
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве после анонимного сообщения о минировании закрыли несколько станций метро в центре города. Об этом сообщили в Киевском метрополитене.

Временно из-за сообщения о минировании не работают станции «Золотые ворота», «Театральная», «Крещатик», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».

«Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций „Крещатик“, „Площадь Льва Толстого“, „Дворец спорта“, „Золотые ворота“, „Театральная“ с временным закрытием станций», — говорится в сообщении.

Отметим, такая ситуация наблюдается часто, когда проводится проверка анонимного сообщения о минировании.

Напомним, несколько дней назад было закрыто движение по «красной линии» киевского метро между станциями «Житомирская» и «Академгородок».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лука Затравкин

Смертельный номер: 242-килограммовый сын Никаса Сафронова решил повторить шпагат Волочковой (фото)

Скрин с видео

Друг Кивы угрожал перерезать горло девушке: в сеть попало видео

Потап и Настя

«Очень худые стали»: Потап и Настя взволновали сеть семейным фото

Доберман

«Не трусь, я с тобой»: собака отправила в полет испугавшую хозяина змею (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер