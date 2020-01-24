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Общество и люди

"Ох и дала жару": известный волонтер показала фото после операции

19:11 24 января 2020 380
Диана Макарова
Инф. «ФАКТОВ»

Известная волонтер Диана Макарова, основатель одноименного фонда, перенесла тяжелую операцию по удалению опухоли.

Женщина пишет, что очень боялась, но вспомнила слова своего бывшего командира Эндрю, погибшего на Донбассе, о том, что страх должен быть правильным. Она собрала всю силу воли в кулак и решила, что все выдержит.

«Страх должен быть правильным, ты должен его знать и смотреть ему в глаза. Нужно разложить страх на составляющие, поверить эту алгебру гармонией, исследовать с точки зрения физики, химии и физиологии, тоже есть химия, но био — и дальше уже идти с ним, разобранным на запчасти. Поэтому я разложила страх на составляющие, затем хмыкнула. Я поняла, чего больше всего я боюсь Того момента, когда я уже не контролирую ситуацию, но это будет недолго», — так бесстрашная женщина, которая не раз бывала на передовой, морально готовила себя еще к одному испытанию.

После операции Макарова написала: «Ох, я дала жару… Перепрошую. Сама не очікувала. Дуже хочеться їсти. І жити… «.

В сети желают Макаровой быстрого выздоровления и пишут, что в ней очень нуждаются.

Напомним, в сети попросили о помощи в восстановлении легендарного боевого комбата 8-го батальона Украинской добровольческой армии «Арата», героя публикации «ФАКТОВ» Андрея Гергерта, у которого диагностировали рак желудка.

Фото из Facebook Дианы Макаровой

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