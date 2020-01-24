"Ох и дала жару": известный волонтер показала фото после операции

Общество и люди

Известная волонтер Диана Макарова, основатель одноименного фонда, перенесла тяжелую операцию по удалению опухоли.

Женщина пишет, что очень боялась, но вспомнила слова своего бывшего командира Эндрю, погибшего на Донбассе, о том, что страх должен быть правильным. Она собрала всю силу воли в кулак и решила, что все выдержит.

«Страх должен быть правильным, ты должен его знать и смотреть ему в глаза. Нужно разложить страх на составляющие, поверить эту алгебру гармонией, исследовать с точки зрения физики, химии и физиологии, тоже есть химия, но био — и дальше уже идти с ним, разобранным на запчасти. Поэтому я разложила страх на составляющие, затем хмыкнула. Я поняла, чего больше всего я боюсь Того момента, когда я уже не контролирую ситуацию, но это будет недолго», — так бесстрашная женщина, которая не раз бывала на передовой, морально готовила себя еще к одному испытанию.

После операции Макарова написала: «Ох, я дала жару… Перепрошую. Сама не очікувала. Дуже хочеться їсти. І жити… «.

В сети желают Макаровой быстрого выздоровления и пишут, что в ней очень нуждаются.

Напомним, в сети попросили о помощи в восстановлении легендарного боевого комбата 8-го батальона Украинской добровольческой армии «Арата», героя публикации «ФАКТОВ» Андрея Гергерта, у которого диагностировали рак желудка.

Фото из Facebook Дианы Макаровой



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