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Происшествия

Водитель автобуса, в котором погибла звезда «Дизель шоу» Марина Поплавская, получил условный срок

19:15 24 января 2020 251
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Киево-Святошинский районный суд признал водителя автобуса Михаила Манюка виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели участницы украинского юмористического «Дизель шоу» Марины Поплавской.

«Главком» сообщает, что обвиняемый признал свою вину и искренне раскаялся. По его словам, возле села Мила Киевской области Поплавская сообщила ему о плохом самочувствии. Манюк отвлекся, что привело к аварии.

Суд учел, что водитель дал правдивые показания, ранее не совершал преступлений и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. В итоге Михаилу Манюку наказанием назначено лишение свободы на пять лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Однако виновного в ДТП освободили от отбывания основного наказания, установив испытательный срок на три года. Кроме того, обвиняемый должен компенсировать пострадавшим 1,23 млн грн морального и материального ущерба.

Ранее сообщалось, что в сети показали видео с места ДТП с автобусом «Дизель Шоу».

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