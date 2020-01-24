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Украина

От ЕС требуют наказать Азербайджан за недопуск в страну представителя МВД Украины: что произошло

19:52 24 января 2020 233
Флаг Азербайджана
Инф. «ФАКТОВ»

При проведении мероприятия под эгидой Восточного партнерства ЕС Азербайджан отказал в участии представительнице Украины. Причиной стало ее армянское происхождение. В связи с этим Министерство внутренних дел Украины обратилось в ЕС. Ранее проблема возникала из-за внесения Великобританией тризуба в пособие по борьбе с терроризмом.

«Европейская правда» сообщает, что речь идет о семинаре «Анализ конфликтов». Он проходил в Баку с 13 по 16 января. Организацией встречи занимался «Европейский колледж безопасности и обороны» (ЕКБО).

Накануне выезда азербайджанская сторона проинформировала об отказе во въезде представителю МВД Украины армянского происхождения.

По информации ЕвроПравды, участвовать в семинаре должна была директор департамента международного сотрудничества и европейской интеграции Мэри Акопян.

МВД просит посольство ЕС «рекомендовать Европейскому колледжу безопасности и обороны воздержаться в дальнейшем от проведения мероприятий на территории Азербайджанской республики».

Ранее сообщалось, что Украина депортировала в Азербайджан блогера.

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