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От ЕС требуют наказать Азербайджан за недопуск в страну представителя МВД Украины: что произошло
При проведении мероприятия под эгидой Восточного партнерства ЕС Азербайджан отказал в участии представительнице Украины. Причиной стало ее армянское происхождение. В связи с этим Министерство внутренних дел Украины обратилось в ЕС. Ранее проблема возникала из-за внесения Великобританией тризуба в пособие по борьбе с терроризмом.
«Европейская правда» сообщает, что речь идет о семинаре «Анализ конфликтов». Он проходил в Баку с 13 по 16 января. Организацией встречи занимался «Европейский колледж безопасности и обороны» (ЕКБО).
Накануне выезда азербайджанская сторона проинформировала об отказе во въезде представителю МВД Украины армянского происхождения.
По информации ЕвроПравды, участвовать в семинаре должна была директор департамента международного сотрудничества и европейской интеграции Мэри Акопян.
МВД просит посольство ЕС «рекомендовать Европейскому колледжу безопасности и обороны воздержаться в дальнейшем от проведения мероприятий на территории Азербайджанской республики».
Ранее сообщалось, что Украина депортировала в Азербайджан блогера.
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