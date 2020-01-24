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В России силовики, привлеченные к разгону акций протеста, будут получать двойные оклады
Российские полицейские, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, работающие на акциях протеста, будут получать надбавку к окладу. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин, возглавивший российское правительство после отставки Дмитрия Медведева.
Надбавка может достигать 100% оклада и предусмотрена за работу «в условиях повышенной сложности» для сотрудников правоохранительных органов, служащих в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Таким образом власти РФ хотят стимулировать силовиков, которых привлекают к обеспечению общественного порядка во время массовых мероприятий.
Напомним, летом 2019 года в Москве прошли акции протеста, связанные с нарушением выборного законодательства. Тогда людей, мирно просивших пересмотреть откровенно спорные решения, избивали и упаковывали в автозаки и «обезьянники». Были задержаны более тысячи человек.
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