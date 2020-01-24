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Украина

СНБО просят обеспечить Луганщину средствами подавления радио- и телесигналов вражеских СМИ

20:26 24 января 2020 105
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Инф. «ФАКТОВ»

Губернатор прифронтовой Луганщины Сергей Гайдай обратился к СНБО с просьбой обеспечить область мобильными комплексами для подавления сигнала российских и сепаратистских СМИ. Об этом сообщили в Луганской ОВГА.

Губернатор, понимает, что Украина проигрывает информационную войну, так как вдоль всей линии разграничения хорошо принимается сигнал всех сепаратистских FM-радио и российского телевидения. Так что вражеские каналы могут смотреть и слушать не только жители оккупированной территории, но и свободной части области.

«Информационную войну мы сегодня проиграем. Вдоль линии разграничения слышен сигнал всех сепаратистских FM-радио. Аналогичная ситуация с российским телевидением. Поэтому я обратился к секретарю СНБО Украины Алексею Данилову с просьбой о выделении мобильных комплексов, способных эффективно противодействовать враждебному сигналу», — рассказал Гайдай.

Было отмечено, что в ближайшее время в рамках международной технической помощи Луганская область получит три мощных цифровых передатчика.

А в Бахмутовке планируется установить ретранслятор, который будет работать в режиме модуляции, лучшем для распространения сигнала на временно оккупированную часть области. Что позволит луганчанам по ту сторону линии разграничения смотреть проукраинские русскоязычные телеканалы.

Напомним, летом прошлого года появилась информация о том, что в Украине неожиданно открылся доступ к запрещенным в стране ресурсам — «Русская весна», «ВКонтакте» и Yandex. Кроме того, стали доступны пропагандистские «РИА Новости», ТАСС, НТВ.

Как сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму провайдеры массово блокируют украинские сайты.

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