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СНБО просят обеспечить Луганщину средствами подавления радио- и телесигналов вражеских СМИ
Губернатор прифронтовой Луганщины Сергей Гайдай обратился к СНБО с просьбой обеспечить область мобильными комплексами для подавления сигнала российских и сепаратистских СМИ. Об этом сообщили в Луганской ОВГА.
Губернатор, понимает, что Украина проигрывает информационную войну, так как вдоль всей линии разграничения хорошо принимается сигнал всех сепаратистских FM-радио и российского телевидения. Так что вражеские каналы могут смотреть и слушать не только жители оккупированной территории, но и свободной части области.
«Информационную войну мы сегодня проиграем. Вдоль линии разграничения слышен сигнал всех сепаратистских FM-радио. Аналогичная ситуация с российским телевидением. Поэтому я обратился к секретарю СНБО Украины Алексею Данилову с просьбой о выделении мобильных комплексов, способных эффективно противодействовать враждебному сигналу», — рассказал Гайдай.
Было отмечено, что в ближайшее время в рамках международной технической помощи Луганская область получит три мощных цифровых передатчика.
А в Бахмутовке планируется установить ретранслятор, который будет работать в режиме модуляции, лучшем для распространения сигнала на временно оккупированную часть области. Что позволит луганчанам по ту сторону линии разграничения смотреть проукраинские русскоязычные телеканалы.
Напомним, летом прошлого года появилась информация о том, что в Украине неожиданно открылся доступ к запрещенным в стране ресурсам — «Русская весна», «ВКонтакте» и Yandex. Кроме того, стали доступны пропагандистские «РИА Новости», ТАСС, НТВ.
Как сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму провайдеры массово блокируют украинские сайты.
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