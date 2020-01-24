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На Донбассе готовят новое разведение войск: что об этом известно
После разведения сил и средств в районе Золотого и Петровского на Донбассе Трехсторонняя контактная группа в Минске предложила для разведения еще три «гуманитарных» участка — КП «Гнутово», железнодорожный мост в Станице Луганской, Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки).
Об этом заявил заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондар, сообщает «Радио Свобода».
По словам военного, участки выбирались с учетом задач, которые были определены «нормандским форматом». Они должны давать дополнительные гуманитарные возможности для местного населения.
Таким образом пункт пропуска выбран для дополнительного развертывания и работы КПВВ. Вариант в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской — это возможность восстановления железнодорожного сообщения, в том числе для перевозки пассажиров и гуманитарных грузов.
Напомним, 15 января президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал, что Украина уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил не в отдельных пунктах, а по всей линии разграничения на Донбассе не имеет смысла, так как противоречит Минским соглашениям.
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