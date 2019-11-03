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Украина

Разведение войск на Донбассе: появилось видео новых позиций ВСУ

9:43 3 ноября 2019 171
Разведение войск
Инф. «ФАКТОВ»

Вблизи Золотого в Луганской области завершилось разведения сил и средств. 3 ноября начнется процесс разминирования и демонтажа демилитаризованной зоны. Об этом сообщил руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня Александр Борщевский.

«Было завершено практическое мероприятие по разведению сил и средств. Сегодня (2 ноября. — Авт.) в 12:00 проходит верификация этого разведения. А также информирование СММ ОБСЕ о начале разминирования и демонтажа фортификационных сооружений, которые будут определены для выполнения этих мероприятий», — сказал Борщевский, передает «Радіо Свобода».

Кроме того, в СЦКК журналистам сообщили, что разведение на третьем участке вблизи населенного пункта Петровское Донецкой области не произойдет в связи с обстрелами непосредственно в зоне разведения.

«30 октября был обстрел на данном участке. С 30 числа переносится. Будет 7 суток, будет разведение», — сообщил руководитель украинского СЦКК.

Кроме того, руководитель оперативно-тактической группировки «Север» Олег Микац заявил, что объявленный ранее режим «Желтый» в зоне проведения ООС может завершиться уже с воскресенья.

Как писали «ФАКТЫ», после разведения войск в районе населенного пункта Золотое-4 (Луганская область), которое начали 29 октября, аналогичные маневры должны пройти и в районе Петровского. Новое разведение, возможно, начнется уже 4 ноября. Несмотря на то что украинские власти сообщают, что операция по разведению войск проходит успешно, боевики продолжают устраивать провокации, обстреливая подконтрольную Украине территорию.

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