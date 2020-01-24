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Происшествия

Под Одессой коммунальщики нашли 200 тысяч гривен, выпавших из инкассаторской машины

22:35 24 января 2020 310
деньги потеряли
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В городе Южном (ближний пригород Одессы) возле одного из жилых домов на улице Химиков сотрудники коммунального предприятия нашли пакет с крупной суммой денег. А недавно житель американского штата Мичиган Джордж Кондэш нашел на улице недалеко от банкомата коробку, на которой была наклейка: «40 тысяч долларов». Мужчина вернул деньги в банк.

Сотрудники коммунального предприятия «Муниципальная стража» обнаружили на улице пакет, а в нем — 200 тысяч гривен. По словам одного из инспекторов КП, о находке он сразу же сообщили в полицию, однако там ему попросту не поверили. «Более того, за такую „шутку“ меня даже припугнули, что составят админпротокол», — рассказал мужчина, нашедший пакет.

Позже, внимательно рассмотрев находку, инспектор обнаружил на пачках с купюрами название банка. Отправился в одно из южненских отделений этого банка и сдал деньги. Как выяснилось, со слов инспектора «Муниципальной стражи», который нашел деньги, пакет случайно выпал из машины инкассаторов.

Ранее в Килийском районе, что на юге Одесской области, местная бедная семья нашла на сельской свалке матрац с крупной суммой денег.

Напомним, в бывшем шахтерском поселке Блэкхолл-Кольери в английском графстве Дарем прямо на тротуаре был найден сверток с 2 000 фунтов стерлингов. Находка уже мало кого удивила: такие пачки 20-фунтовых купюр появляются здесь на улицах с 2014 года.

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